Председатель регионального правительства Роман Бусаргин обсудил с руководителем АО «Волга» в Балаковском районе дальнейшее развитие сельскохозяйственного предприятия.

Предприятие производит овощи, фрукты и соки.

— Продукция экологически чистая. В ее качестве не сомневаюсь, так как сам периодически ее приобретаю. Несмотря на это, точек реализации этих товаров в регионе крайне мало. Это неправильно, особенно в вопросе обеспечения продовольственной безопасности.

Обсудили с руководителем планы по дальнейшему развитию. У товаропроизводителя есть желание зайти в торговые сети. Правительство области окажет в этом вопросе максимальную поддержку. Уже дал соответствующее поручение министру сельского хозяйства. У нас есть свои региональные сети, где эта продукция должна быть представлена в обязательном порядке. Это касается и сельскохозяйственных ярмарок, которые проходят каждые выходные во всех районах. Жителям должна быть доступна качественная продукция наших производителей.

Расширение рынка сбыта даст новый импульс для развития предприятия, на котором сейчас трудятся около 300 человек со средней зарплатой свыше 38 тысяч рублей. В планах реконструкция теплиц, повышение урожайности и добавление в ассортимент детского питания, — отметил чиновник.