О ситуации с иском о банкротстве завода АИТ рассказал председатель облправительства Роман Бусаргин.

— Сегодня появилась информация, что к ООО «Завод АИТ» подан иск о признании банкротом. Связались с руководством предприятия по этому вопросу.

По информации руководства ООО «Завод АИТ», задолженность предприятия перед АО «Металлон» погашена в полном объеме. Денежные средства перечислены с расчетного счета еще 9 марта 2022 года. Вместе с тем, у АО «Металлон» существует непогашенный долг перед ООО «Завод АИТ» на сумму свыше 16 млн рублей. В связи с этим в адрес АО «Металлон» направлена досудебная претензия с требованием оплатить сумму неустойки и возместить убытки. В случае неисполнения заявленных требований предприятие намерено подать исковое заявление, — сообщает Бусаргин.

Представители ООО «Завод АИТ» считают, что заявление о признании предприятия несостоятельным не имеет под собой оснований. Юристы сейчас разбираются в данной ситуации.

«Завод АИТ» — крупное стабильно работающее предприятие, объем реализованной продукции которого превышает 1 млрд рублей в год. Соответственно, задолженность на сумму 17 млн рублей, даже если бы она существовала, не может привести к банкротству данной организации, — полагают как на самом предприятии, так и в областном правительстве.

Министерству промышленности и энергетики области поручено всесторонне изучить эту ситуацию и находиться на постоянной связи с руководством завода.