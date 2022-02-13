Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин посетил предприятие ООО «КрК», которое специализируется на выпуске фармацевтической продукции для зубопротезирования.

Продукция компании имеет мировой стандарт качества и пользуется большим спросом, в том числе за пределами России. Несмотря на пандемию, организация активно увеличивает объемы выпускаемой продукции. За последний год рост составил 43,9%.

— В настоящий момент на предприятии трудятся 78 человек. Обсудил с коллективом и руководством ситуацию по заработным платам. За прошедший год средний уровень оплаты труда здесь увеличился сразу на 47,2% — с 29,1 тысячи до 42,9 тысячи рублей, — рассказао чиновник.

В компании также оказывают сотрудникам социальную поддержку: ежемесячная выплата на каждого ребенка до 16 лет в размере 2 тысяч рублей, материальная помощь и другие льготы.

Роман Бусаргин подчеркнул, что это яркий пример бизнеса, который заботится о коллективе и сохранности кадров. Эффект от этого очевиден. Предприятие успешно работает и наращивает производство, предоставляя для жителей рабочие места с достойными зарплатами.