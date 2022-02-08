Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин поручил разработать дополнительную программу поддержки для НКО, оказывающих помощь детям-инвалидам и детям с расстройствами аутистического спектра. В конце прошлого года обсуждал этот вопрос на встрече с представителями общественных организаций.

Показателей общей детской инвалидности в Саратовской области на сегодняшний день ниже среднероссийского, но число детей-инвалидов, к сожалению, все равно с каждым годом растет примерно на 100 человек.

Попросил министра труда и социальной защиты Сергея Егорова подробно доложить об уже имеющихся мерах поддержки вышеуказанной категории граждан.

Более 4 тысяч семей, имеющих детей-инвалидов, получают выплаты на ЖКУ в органах социальной защиты. Дополнительная компенсация также предусмотрена из средств областного бюджета. Льгота назначается автоматически на основании данных федерального реестра.

В прошлом году более двух тысяч детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организация, были обеспечены бесплатными проездными билетами. Льготы предоставляются и сопровождающим их лицам.

— Стоит отметить, что на базе областного реабилитационного центра впервые в Саратовской области открыто отделение ранней помощи семьям с детьми-инвалидами до 6 лет.

Кроме того, с 2021 года реализуется социальный проект «Микрореабилитационный центр «Надежда», в рамках которого детям с тяжелыми множественными нарушениями специалисты оказывают услуги в домашних условиях, — отметил чиновник.

В текущем году за счет гранта на базе детских реабилитационных центров будет реализован проект «Комплекс мер по поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью».