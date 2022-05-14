Врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин:

-Необходимо изменить подход к формированию местных бюджетов, так как сейчас наблюдается дисбаланс. Областной бюджет с начала года вырос на 16, 1%, а в некоторых муниципалитетах, напротив, увеличилась кредиторская задолженность.

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Задача Правительства области — помочь нашим коллегам в районах и научить правильно расходовать имеющиеся средства. Нужно сформировать план, как область будет помогать отдельным муниципалитетам в виду тех или иных объективных причин.