В Татищевском районе продолжается строительство насосной станции и подземного резервуара для нужд села Сторожевка.

В населенном пункте проблема с централизованным водоснабжением обостряется в летний период из-за разбора на полив. Во многих домах снижается напор воды, а до отдаленных она практически не доходит.

Жители Сторожевки рассказали о своей ситуации Председателю Государственной думы РФ Вячеславу Володину в ходе одной из его поездок в регион. Вячеслав Викторович в скором времени нашел необходимое финансирование. Благодаря этому работы начались уже в этом году.

Подземный резервуар будет использоваться как накопительный, его объем составляет 500 кубометров. Это позволит обеспечить бесперебойную подачу воды во все домовладения.

Окончание работ запланировано на 30 ноября. Подрядчику указал на недопустимость срыва сроков. Важно завершить все до наступления сильных холодов, чтобы соблюсти необходимые технологии.