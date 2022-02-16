В Саратовской области в этом году на приобретение жилья и предоставление социальных выплат детям-сиротам предусмотрено 2,251 млрд рублей. Об этом сообщает председатель правительства региона Роман Бусаргин.

Напомним, дополнительный млрд рублей на эти цели регион получил благодаря поддержке спикера Государственной думы Вячеслава Володина.

-За счёт вышеуказанных средств планируется обеспечить 1450 граждан, из них социальной выплатой — 1000 человек. С начала года получено 345 согласий на предоставление социальной выплаты, уже выдано 63 именных свидетельства, по которым получатели могут приобрести жилье в любом районе региона.

Часть предоставляемых жилых помещений (188) располагаются в домах обманутых дольщиков на улицах 2-й Совхозный проезд, Огородная, Менякина и в Новосоколовогорском жилом районе, которые в текущем году достраиваются в рамках соглашения с фондом ДОМ.РФ. Еще 126 квартир приобретены на первичном рынке в Ершове, Хвалынске, Дергачах, Мокроусе и Ровном, — пишет чиновник.