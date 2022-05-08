Сегодня, 8 мая, в честь Дня Победы на Театральной площади состоялось традиционное торжественное прохождение войск Саратовского территориального гарнизона. Об этом написал вице-губернатор области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

— Ежегодно наши военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и ученики кадетских классов выходят на центральную площадь в едином строю в честь наших отцов и дедов, победивших фашизм.

Кто бы не пытался переписать историю, переоценить ее в свою сторону, каждый из нас знает и помнит, что самую дорогую цену за победу над фашизмом заплатили наши отцы и деды. 27 миллионов жизней! Можем ли мы, потомки этих героев, позволить сейчас кому-то возрождать нацизм и агрессию к людям, разговаривающим не на их языке? Уверен, что любой здравомыслящий человек ответит: «нет, никогда этому не бывать».

Думаю, что каждый из собравшихся на площади сегодня представил, как их дед или прадед тоже шел в строю, потому что они всегда с нами – в нашей памяти. Ведь «нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой». Многие из них взяли в руки оружие для защиты Родины, едва окончив школу. Мой дед Бусаргин Станислав Васильевич был призван на фронт в 1943 году, когда ему исполнилось всего 18 лет. Свою службу начал в Волгограде, был командиром противотанкового орудия. Участвовал в охране на Нюрнбергском процессе, в рамках которого были осуждены руководители нацисткой Германии. Награжден медалью «За отвагу».

Никто не забыт и ничто не забыто. Вечная слава нашим героям-победителям! — написал он.