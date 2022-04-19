Во время посещения Балаковского филиала АО «Апатит» Роман Бусаргин ознакомился со всеми циклами производства. Санкции никак не повлияли на предприятие, оно работает в штатном режиме.

На предприятии продолжается реализация стратегии развития до 2025 года. В рамках этого инвестиционного цикла уже реализован ряд проектов. Модернизированы системы цеха фосфорных удобрений, что позволило повысить производительность, а также начать выпуск ещё одного уникального вида продукции — гранулированного сульфата аммония. Это удобрение, пользующееся спросом в России и за её пределами, в нашей стране не выпускают больше нигде. В ближайшее время объёмы его производства будут увеличены до 360 тысяч тонн в год.

Также продолжается модернизация производства экстракционной фосфорной кислоты, сернокислотного производства. Строятся склады сырья и готовой продукции.

-Стоит отметить, что на предприятии трудятся 1274 человека. По итогам 3 месяцев текущего года средняя зарплата здесь превысила 74 тысячи рублей, — добавил вице-губернатор.