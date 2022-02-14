Турнир пройдет с 21 по 27 февраля во Дворце водных видов спорта. Об этом сообщил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

В общей сложности на соревнования приедут 200 сильнейших спортсменов из 14 регионов страны. Среди участников есть и титулованные спортсмены — серебряный призер Олимпиады Евгений Кузнецов, неоднократные чемпионки Европы Юлия Тимошинина и Екатерина Беляева и другие.

Сборная России уже приехала в областной центр и с 14 февраля начинает тренировки.

-Сегодня посетил Дворец водных видов спорта и проверил готовность объекта к соревнованиям. По словам руководства учреждения, все организационные и технические моменты решены. Проведение таких масштабных состязаний стало возможно, так как Дворец водных видов спорта оснащен по все современным требованиям и включает в себя плавательные бассейны, прыжковый комплекс и залы для тренировок. Строительство объекта удалось завершить благодаря поддержке спикера Государственной думы Вячеслава Володина, — отметил Бусаргин.