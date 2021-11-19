Саратовская область примет участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи в 2022 году. Об этом сегодня, 19 ноября, в своем телеграм-канале сообщил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

На площадке мероприятия будут созданы уникальные возможности для диалога с федеральными структурами, бизнес-сообществом, общественными объединениями и некоммерческими организациями.

—За последние годы правительство области при поддержке Председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина предприняло ряд шагов для создания в регионе благоприятного делового климата и условий для привлечения инвесторов.

В целях формирования высокотехнологичного кластера для нужд оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, аэрокосмической, энергетической и газовой отраслей, коммунального хозяйства в регионе создана особая экономическая зона, куда включены Саратов, Энгельс и Балаково.

Благодаря созданию территории опережающего социально-экономического развития в Петровске удалось привлечь в наш регион новых резидентов, для которых действует широкий набор преференций по налоговым платежам и взносам во внебюджетные фонды, — пишет Бусаргин.

Напомним, недавно в Саратове открылся еще один крупный проект – технопарк «Almaz-Digital». На его площадке будут действовать направления в области аэромобильности, космоса и зеленых технологий.

Политик отметил, что в рамках работы форума в Сочи регион готовит достаточно перспективные предложения для привлечения инвесторов. Для демонстрации экономического потенциала и инвестиционных возможностей Саратовской области профильным министерствам поручено начать подготовку к мероприятию, в том числе сформировать презентационные материалы.