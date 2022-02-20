Саратовская область вошла в список регионов, которые принимают граждан, вынужденно покинувших территории ДНР и ЛНР. Оь этом сегодня сообщил председатель правительства области Роман Бусаргин.

-Сегодня провел заседание оперативного штаба по оказанию помощи жителям Донбасса, которые были эвакуированы в Российскую Федерацию. В его состав входят представители правоохранительных органов, оперативных служб региона и профильных структур Правительства области.

Предполагается, что на следующей неделе граждане прибудут в регион. На первом этапе планируется принять 500 человек.

Определили основные задачи перед ответственными структурами. Поручено организовать проживание, медобслуживание, оказание психологической помощи, а также – с учетом прибытия несовершеннолетних – образовательный процесс, — написал чиновник.