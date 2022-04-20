Сегодня Государственная дума РФ приняла очень важный для Саратовской области федеральный закон, который позволит снизить долговую нагрузку на регион и сократить расходы на обслуживание коммерческих заимствований.

Значимость изменений можно легко проследить по цифрам. Объем коммерческих кредитов в 2012 году в регионе составлял порядка 30 млрд рублей. На их обслуживание казна тогда тратила колоссальные средства – в среднем около 3 млрд рублей. Теперь, благодаря замещению коммерческих заимствований бюджетными с низкой процентной ставкой, сумма составит около 300 млн рублей.

В результате область будет экономить порядка 1 млрд рублей в год. Для регионального бюджета это значительная сумма, которую можно будет направлять на решение первоочередных проблем жителей.