Из-за введения новых коронавирусных мер в период режима нерабочих дней вынуждены остановить свою работу те или иные организации.

Чтобы компенсировать убытки представителей бизнеса, поручил министру экономического развития области Андрею Разборову встретиться с бизнес-сообществом и до 4 ноября разработать предложения предоставлении им соответствующей помощи.

В ближайшее время бизнесу также будут оказаны новые федеральные меры поддержки, что позволит предпринимателям более гибко адаптироваться к новым условиям.

По поручению губернатора области Валерия Радаева также разработан новый проект регионального закона, предусматривающий продление на 2022 год пониженных налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения для тех видов деятельности, которые продолжают оставаться под ограничениями.

Законопроект уже прошел процедуру оценки регулирующего воздействия, находится на стадии завершения процедуры согласования и в ближайшее время будет вынесен на рассмотрение областной Думы.