В Саратове посетил ООО «Завод «Нефтегазооборудование».

На предприятии трудятся 750 человек. Средняя заработная плата составляет 38 тысяч рублей.

Здесь производят оборудование для нефтяной и газовой промышленности: автоматизированные газораспределительные станции «Голубое пламя», установки подготовки газа «Голубое пламя», газоизмерительные станции, установки подготовки импульсного газа и системы автоматизированного управления технологическими процессами.

Руководство предприятия большое внимание уделяет импортозамещению комплектующих. Сейчас импортные составляющие не превышают 20% от общего объема. Несмотря на санкционную политику некоторых стран, производство не останавливается и продолжает развиваться. В этом году на заводе планируют модернизировать станочный парк, открыть новые площадки и создать новые рабочие места.

По итогам 2021 года объем реализации ООО «Завод «Нефтегазоборудование» составил 3 млрд рублей.