Саратовское предприятие решит вопрос по импортозамещению датчиков для гражданских самолетов. Об этом сегодня, 29 марта, сообщил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

В минувшие выходные он посетил Энгельсское опытно-конструкторское бюро «Сигнал» им. А.И. Глухарева. Предприятие является одним из ведущих в России в области разработки и производства приборов измерения и контроля давления для авиационной, ракетно-космической и морской техники.

В бюро разрабатываются и изготавливаются более 650 типов и 6000 типономиналов изделий, часть из которых не имеют аналогов в мире. Всего на предприятии трудятся более 600 человек со средним уровнем заработной платы свыше 41 тысячи рублей.

По словам руководителя, загрузка производства очень большая и за последнее время выросла в 2,3 раза. Основные мощности сейчас направлены на импортозамещение оборудования для гражданских судов, в том числе самолета Sukhoi Superjet 100, разрабатываемого самолета МС-21 и других воздушных лайнеров. Все производственные ресурсы для этого имеются.

Перед бюро сейчас открываются новые перспективы и возможности для дальнейшего развития, так как их продукция крайне востребована на российском рынке. Правительство области окажет в этом вопросе максимальное содействие, заявил Бусаргин.