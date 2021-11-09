По итогам анализа работы колл-центров в медицинских учреждениях первичного звена выявлен ряд замечаний.

Время ожидания не должно превышать 5 минут. Однако в большинстве муниципалитетов этот интервал выше.

Министру здравоохранения области Костину О.Н. поручено в течение недели укомплектовать все центры крупных поликлиник сотрудниками и оборудованием, где есть такая потребность. Необходимо обеспечить жителям возможность оперативно записаться на прием к врачу. Это позволит сократить и живые очереди в регистратуру.

Ситуацию держу под личным контролем. Сегодня после получения отчета по времени дозвона в поликлиники региона проверил выборочно некоторые телефоны. В некоторых районах заметны улучшения, но в целом это направление пока требует пристального внимания со стороны минздрава.