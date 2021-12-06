Сегодня, 6 декабря, председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин рассказал, что на постоянно действующем совещании обсудили эпидемиологическую ситуацию в регионе.

—Мы наблюдаем небольшое снижение по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки количество заболевших составило 521. Пока рано говорить о значительном улучшении обстановки, но очевидно, что она стабилизируется.

Огромную роль в этом, по данным специалистов, играет увеличение числа вакцинированных.

Проведение профилактических прививок государственным гражданским и муниципальным служащим, работникам органов власти и местного самоуправления необходимо было обеспечить в срок до 15 ноября – первым компонентом, до 15 декабря – вторым.

Поручил подготовить отчет, какое количество сотрудников сделали прививку или переболели. В случае неисполнения работники в соответствии с законодательством должны быть отстранены. Госслужащие регулярно общаются с жителями, проводят приёмы, поэтому такие меры считаю оправданными. Начинать, в первую очередь, нужно с себя, — написал чиновник.