Ситуация с расчисткой дорог на территории Саратовской области находится под особым контролем. Об этом сегодня, 22 января, сообщает председатель правительства Роман Бусаргин.

По состоянию на 9:00 осадки наблюдаются в 35 муниципальных районах, включая Саратов.

-По федеральным дорогам работы ведут 252 единицы техники, по региональным — 323, по муниципальным — 347. Проезд обеспечен во всех районах.

Уважаемые автолюбители, будьте осторожны на дорогах. По возможности воздержитесь от дальних поездок в непростых погодных условиях. Берегите себя и окружающих!— сообщил чиновник.