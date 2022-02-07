Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин обсудил с главой Ленинского района Ладой Мокроусовой уборку территории от снега и наледи. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в связи с перепадом температур особое внимание необходимо уделить уборке крыш и обеспечить безопасные подходы к социальным объектам.

На сегодняшний день в районе к снегоуборочным работам привлечено 69 единиц техники. Очищено 117 кровель. На сегодня запланирована очистка 24 кровель, работает 13 бригад.

Ситуацию продолжаю держать под личным контролем.