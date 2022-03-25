В Саратовской области по состоянию на 25 марта наблюдается вскрытие рек в 7 районах. Об этом сообщает телеграм-канал вице-губернатора области Романа Бусаргина.

На всем протяжении вскрыта река Карабулак в Базарно-Карабулакском районе и река Алай в Балтайском районе. Частично вскрыта река Сердоба в Екатериновском районе, река Карамыш у села Бобровка в Красноармейском районе, река Избалык у населенного пункта Междуречье в Вольском районе.

В результате проведенных ледовзрывных работ также частично вскрыта река Алтата у поселка Советский и р.п. Дергачи в Дергачевском районе.

Чиновник уточнил, что экстренные службы продолжают отслеживать ситуацию. Случаев подтопления в настоящий момент не зафиксировано.



-На особом контроле находится ситуация в Аркадакском районе, который ежегодно страдает от последствий весеннего половодья. Река Большой Аркадак сейчас вскрыта посередине, река Хопер — с левого берега, — написал он.