Сохранение зелёных насаждений в регионе — первостепенная задача, стоящая на особом контроле. Об этом сегодня, 9 декабря, рассказал председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

—В этом году объем высаженных лесов составил 332% к выбывшим. Это хороший показатель, но возможности нашего региона позволяют увеличивать темпы восстановления. На сегодняшний день уровень лесистости в Саратовской области оценивается в 6,3%. При этом мы имеем 6 тысяч гектаров пустующих и неиспользуемых земель, в том числе сельхозназначения, которые уже не подходят для возделывания в этих целях.

Перед областным министерством природных ресурсов и экологии поставлена задача – поднять уровень лесистости до 20%. Для этого необходимо значительно увеличить объемы высадки. В следующем году мы должны посадить 2,5 тысячи гектаров леса вместо планируемых ранее 1 тысячи гектаров. Предстоит огромная работа как для Правительства региона, так и наших лесхозов.

На данный момент в бюджете на 2022 год уже предусмотрены средства на высадку 1 тысячи га лесов. Министерству поручил подготовить предложения по изменениям в бюджет, чтобы выделить дополнительные средства на высадку еще 1,5 тысяч га, — написал он.