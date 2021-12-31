Сегодня, 31 декабря, председатель правительства области Роман Бусаргин поделился в своем телеграм-канале итогами реализации большого количества проектов в 2021 году, которые были направлены на поддержку граждан.

Политик привел в пример поддержку от спикера ГД Вячеслава Володина. Благодаря ему через механизмы федерального Фонда ДОМ.РФ решены проблемы обманутых дольщиков.

Также при помощи Володина обеспечены жильем 1 410 детей-сирот, в 2022 году – планируется еще 1 450. Ставится задача перед регионом – увеличить это количество до 2 000 квартир, чтобы после 2023 года выйти на очередность год в год.

-С учетом этой поддержки и исполнения областного бюджета с профицитом в наступающем 2022 году мы можем закрыть вопрос обманутых дольщиков, находящихся в региональном реестре (к примеру, ЖСК «Северный»), — написал председатель.

Он также сообщил о вопросе социальной выплаты при получении квартиры, так называемые «подъемные».

-На данный момент региональным законодательством установлен возрастной ценз в 23 года для этого вида поддержки. Теперь у нас есть возможность вовсе отменить подобные возрастные ограничения. Соответствующие поправки будут внесены уже в январе 2022 года на рассмотрение областной думы.

Также министерству труда и соцзащиты поставлена задача снять вопрос по регистрации сироты в ситуации, когда квартира ещё не предоставлена, но на очереди он уже состоит, — добавил он.