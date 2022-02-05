В Энгельсском районе побывал в новом производственном корпусе Саратовского МПК «Ресурс» (входит в Группу агропредприятий «Ресурс»).

Дополнительный цех открыли в прошлом году в рамках инвестиционного проекта, направленного на увеличение объема производства сырокопченых колбас с 12 тысяч до 15,6 тысяч тонн в год. Продукция комбината под брендом «Дым Дымыч» реализуется в региональных магазинах и крупных федеральных сетях.

На сегодняшний день на предприятии трудятся 589 человек. Поинтересовался у сотрудников их уровнем зарплаты. Она превышает 42,6 тысячи рублей. Этот показатель значительно выше, чем в среднем по отрасли. Более того, работников обеспечивают бесплатным питанием.

Именно к такому отношению к сотрудникам должны стремиться все остальные производства в Саратовской области. Достойный уровень оплаты труда и комфортные условия работы напрямую влияют на уровень жизни и являются залогом сохранения и привлечения кадров.