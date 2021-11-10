Судьбы таких талантливых и известных хоккеистов, чемпионов страны и мира, как Борис Михайлов, Владимир Мышкин, Юрий Блинов, Анатолий Федотов, так или иначе, связаны с Саратовкой областью и одним из старейших отечественных хоккейных клубов – «Кристаллом».

Сегодня для развития и популяризации этого вида спорта на территории региона создан соответствующий совет, в который войдут представители органов государственной власти, региональной федерации хоккея и социально ориентированного бизнеса.

Совет будет способствовать обеспечению условий для подготовки команд к успешному выступлению на чемпионатах и соревнованиях, оказывать поддержку организациям, осуществляющим спортивную подготовку хоккеистов.