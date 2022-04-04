Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин рассмотрел на совещании вопрос об итогах деятельности органов опеки и попечительства.

— Только за прошлый год зарегистрировано 1305 сообщений о нарушении прав детей, из которых более 600 были связаны с угрозой жизни или здоровью. Выросло число граждан, лишенных родительских прав, количество изъятий детей из неблагополучных семей. Это говорит о том, что органы опеки недорабатывают, вмешиваясь только тогда, когда ситуация накаляется.

Мы помним каждый случай, когда дети становились жертвой преступных деяний родителей. Последние примеры — в Аткарске и Энгельсе. Хотелось бы, чтобы они на самом деле были последними. Только органы профилактики способны изменить ситуацию.

Вместе с тем у нас есть проблема текучести кадров в указанных учреждениях. Одна из причин — низкая заработная плата. Поставил перед министром образования задачу подготовить предложения по повышению уровня оплаты труда специалистам, — написал он.