Средняя заработная плата в Саратовской области по итогам 2021 года составила 37 073 рубля.

За год показатель вырос на 9,6%.

Наиболее высокие темпы роста уровня оплата труда наблюдаются в следующих сферах: «деятельность в области информации и связи» (+18,5%), «торговля оптовая и розничная» и «ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (+16%), «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (+14,4%), «строительство» (+13,9%), «предоставление прочих видов услуг» (+13,5%), «обрабатывающие производства» (+13%), «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» (+12,8%), «деятельность по операциям с недвижимым имуществом» (+12,7%).

По восьми видам деятельности заработная плата по итогам 12 месяцев прошлого года оказалась выше, чем в среднем по области. Речь идет о деятельности в области информации и связи (53 736 рублей), профессиональной, научной и технической деятельности (53 086 рублей), финансовой и страховой деятельности (52 176 рублей), добыче полезных ископаемых (52 105 рублей), обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха (45 807 рублей), государственном управлении и обеспечении военной безопасностью и социальным обеспечении (42 391 рубль), транспортировке и хранении (41 777 рублей) и обрабатывающем производстве (37 708 рублей).