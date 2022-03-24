Ознакомился с ходом берегоукрепительных работ на участке набережной в Саратове от 2-й Садовой до Большой Садовой.

На участке протяженностью 1169 метров сейчас задействованы 44 человека и 13 единиц техники. По контракту сроки окончания работ намечены на конец 2023 года. Однако имеется возможность значительно ускорить работы и выполнить их с опережением графика, не теряя при этом качество. Погодные условия позволяют это сделать.

Попросил подрядчика пересмотреть графики работ, рассмотреть вариант круглосуточного цикла. На федеральном уровне принято решение, которое позволяет нам увеличить объемы авансовых платежей. По проекту, в береговой зоне появятся пешеходные дорожки, детские и спортивные площадки, зоны отдыха.

Проект благоустройства набережной реализуется по инициативе спикера Государственной думы РФ Вячеслава Володина.