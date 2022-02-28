Цены на продукты и стройматериалы будут проверять ежедневно. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщает председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

На прошлой неделе Губернатор Валерий Радаев поднял вопрос повышения цен на отдельные группы товаров. В связи с этим создана комиссия, которая занимается мониторингом цен на продукты и товары первой необходимости.

Аналогичные комиссии в ближайшее время заработают в муниципалитетах. Главам районов рекомендовано принять в их работе личное участие. Особое внимание стоит уделять ценообразованию на товары, которые входят в основную потребительскую корзину.

— Сегодня на заседании комиссии обсудили текущую ситуацию. Задача — не допустить необоснованного и резкого скачка цен. Подобные спекуляции должны резко пресекаться контролирующими и надзорными органами.



— Всего в рамках мониторинга отслеживаются 40 позиций. Кроме того, считаю недопустимым повышать стоимость строительных материалов и бытовых товаров.

— С учетом введения запрета на поставки оборудования со стороны ряда государств, поставлена задача переориентировать закупки на отечественных поставщиков. — пишет чиновник.