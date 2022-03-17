Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин принял участие в заседании коллегии министерства цифрового развития. На мероприятии подводились итоги работы за 2021 год и ставились задачи на текущий период.

Цифровизация сегодня затрагивает практически все сферы жизни — здравоохранение, образование, ЖКХ, государственное управление, финансы и другие.

Одна из основных задач министерства — обеспечение качественной сотовой связью и доступом к высокоскоростному интернету жителей отдаленных территорий. В 2022 году планируется разместить базовые станции сотовой связи ещё в 52 населенных пунктах с населением от 100 до 500 человек. Этот показатель должен быть выполнен на 100%. Также Роман Бусаргин попросил специалистов обратить внимание на качество связи на автомобильных трассах.

Еще одна задача — перевод государственных услуг в электронный вид. В планах на этот год перевести в электронный вид еще 19 массовых социально значимых услуг и 15 государственных и муниципальных услуг.