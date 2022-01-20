Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин сегодня посетил Пугачевский и Ивантеевский районы в рамках работы по реализации федеральных и региональных программ.

— Обсудил с главами районов и поселений вопросы по каждому объекту. Ответственные доложили, на каких этапах идет работа в данный момент по всем проектам. Важно, чтобы работы не затягивались из-за бюрократических ошибок. Буду держать ситуацию в муниципалитетах на контроле, планирую позже провести подобные встречи, когда начнётся реализация программ, — отметил он.

В текущем году на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог сельских поселений Пугачевского района области предусмотрено 45,9 миллиона рублей, сельских поселений Ивантеевского района – 39 миллионов рублей. На содержание автодорог регионального значения Пугачевскому району выделено 153,7 миллиона рублей, Ивантеевскому – 68,7 миллиона рублей.

Также в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» будет проведен ремонт дороги «Пугачев – Перелюб» (10,9 километра).

Особое внимание уделили объектам, включенным в программу по ремонту 100 школ, 100 детских садов и 50 домов культуры. В список объектов вошли средние общеобразовательные школы в селах Преображенка, Селезниха, Канаевка, Раевка, детские сады в городе Пугачев, селах Давыдовка и Раевка, в поселке Знаменский, дома культуры в селах Красная Речка и Канаевка.

Реализация программы «Формирование комфортной городской среды» предусматривает работы по благоустройству 2 общественных (пешеходные зоны от ул. Гражданской до дома 4 по ул. Зеленая до д. 6 и от д. 6 по ул. Зеленая до ул. Кооперативная в с. Ивантеевка) и 3 дворовых территорий (ул. Кооперативная д. 3, ул. Зелёная д. 21, ул. Интернациональная д. 2) в Ивантеевском районе.

В Пугачевском районе будут преобразованы 3 общественных пространства (аллея по ул. Топорковская от ул. Октябрьская до Первого микрорайона, сквер им. А.Н. Толстого и городской парк культуры и отдыха им. В.А. Важина в г. Пугачеве), а также одна дворовая территория (ул. Советская д. 33).

Главам районов и поселений области стоит отнестись ответственно к подготовке к программным мероприятиям. Составление проектно-сметной документации и проведение конкурсных процедур для определения подрядных организаций должно вестись без затягивания сроков.