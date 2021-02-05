Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин рассказал в своем аккаунте в соцсети Instagram о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Саратовцы часто присылают в директ ссылки на публикации своих знакомых, где отчетливо видно, как рестораны и бары работают по ночам. Нарушения зафиксированы и по записям.

Он отметил, что в регионе ситуация с заболеваемостью стабилизируется, но риск распространения все еще есть.

—Мы стараемся смягчать ограничительные меры, как только это становится возможным. Готовится пакет налоговых льгот для представителей пострадавших отраслей. Но возникает вопрос – справедливо ли требовать послаблений и льгот, демонстративно попирая установленные законы? — отметил он.

В адрес руководства прокуратуры области и Управления Роспотребнадзора направлены официальные обращения по обнародованным в интернете фактам.