Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин назвал фейком информацию, распространяемую через анонимные телеграм-каналы. Об этом он написал в своих социальных сетях.

— Поступил запрос от СМИ в связи с информацией в телеграм-каналах о якобы выделении денежных средств из резервного фонда на праздничные мероприятия ко Дню космонавтики. Со всей ответственностью заявляю – информация не соответствует действительности. Это лишний раз доказывает, что не стоит доверять анонимным источникам, которые не несут ответственности за написанное, поскольку закон о СМИ на них не распространяется.

Порядок выделения средств из резервного фонда Правительства области максимально прозрачный. Денежные средства направляются на конкретные цели соответствующим постановлением или распоряжением Правительства региона. Таких решений не было и нет. Ни одного рубля ни на какие праздничные мероприятия из резервного фонда не выделено.

Дорогие друзья, доверяйте только проверенным источникам, — пишет председатель правительства.