На территории Энгельса началась реализация программы по расселению аварийных домов в микрорайоне Летный городок. Документ был принят в августе текущего года, в список включен 31 жилой дом, сообщает председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

—Выполнение программы стало возможным благодаря решению Президента РФ Владимира Путина о выделении региону денежных средств. С просьбой о поддержке региона обратился Губернатор Валерий Радаев во время визита главы государства в Энгельсский район.

О необходимости расселения аварийных домов в Летке заявлял Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин, так как неоднократно на встречах к нему с этой темой обращались жители.

В этом году в рамках программы под расселение попали 7 многоквартирных домов. На сегодняшний день администрация района завершила конкурсные процедуры на приобретение жилья. Строительство двух домов уже началось. Подрядчиком представлены графики работ с окончанием в июне 2022 года.

Перед муниципалитетом поставлена задача напрямую взаимодействовать с жителями расселяемых домов. Важно, чтобы граждане понимали процедуру и сроки реализации программы. Так у них не будет никаких сомнений, что в скором времени они получат новые квартиры, — пишет политик.