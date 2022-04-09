В Лысогорском районе посетил места перелива низководных мостов из-за паводка.

В райцентре микрорайон оказался отрезанным от основной территории. Лодочная переправа там не нужна, поскольку неподалёку есть объездной путь.

По словам главы района Валентины Фимушкиной, переправы организованы в селах Невежкино и Атаевка. В населенных пунктах есть медицинские работники, имеется запас лекарств и продуктов.

Уровень воды в реке Медведице в Лысых Горах снизился на 25 см. Оперативные службы остаются в режиме повышенной готовности.

В целом по региону ситуация остается нормальной. Подтопления жилых домов паводковыми водам не зафиксировано, были единичные случаи подтопления талыми водами. Все ситуации отрабатываются в оперативном режиме.