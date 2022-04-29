На период майских праздников будет усилена работа общественного транспорта. Об этом сообщил вице-губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Перед профильным министерством он поставил задачу организовать перевозки таким образом, чтобы граждане могли комфортно добраться домой после различных мероприятий.

В день поминовения усопших (Радоница), 3 мая, будет увеличено количество автобусов на маршрутах № 35 и № 108, отправляющихся с площади имени Ленина до Старого и Нового Елшанских кладбищ. Количество рейсов также увеличат на маршрутах № 22, № 36 и № 39, следующих от стадиона Волга до Увекского кладбища.

В связи с началом дачного сезона с 1 мая будет увеличено число рейсов на межмуниципальных маршрутах:

— № 243 «Саратов (ул. Радищева) — с. Усть-Курдюм;

— № 348 «Саратов (пл. Ленина) — Малая Скатовка»;

— № 350 «Саратов (Стадион Волга) — Михайловка

— № 419-А «Саратов (Стадион Волга) — с. Юрловка (ч/з Сосновка).

В День Победы, 9 мая, с 08:00 до 23:00 от остановочного пункта на пересечении улиц Кутякова и Радищева и от площади Ленина будут организованы перевозки в Парк Победы.

Также предусмотрены автобусы для участников шествия «Бессмертный полк». Транспорт будет отправляться от Театральной площади и остановки на пересечении Радищева и Кутякова. На маршрутах, проходящих в непосредственной близости к месту проведения мероприятий, сократят интервалы.

Работа общественного транспорта также будет усилена после праздничного салюта. Речь идет о маршрутах №№ 2Д, 3, 11, 25, 33, 42, 42К, 45, 52, 72, 90, 93, 94, 95, 97, 103, 105, 110, 115. Сроки их работы продлены до 01:00.