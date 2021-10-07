Сегодня, 7 октября, вице-губернатор Саратовской области Роман Бусаргин принял участие в заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений под председательством Губернатора Валерия Радаева. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.

—От лица Правительства Саратовской области с Федерацией профсоюзных организаций и Союзом товаропроизводителей и работодателей региона заключил трехстороннее соглашение на 2022-2024 годы. Это пятнадцатое такое соглашение в практике развития социального партнерства.

По итогам выполнения предыдущих трехсторонних договоров удалось увеличить реальную заработную плату трудоспособного населения за 2020 на 4,7%. В 2019-2021 годах органами службы занятости населения области трудоустроено 138,3 тыс. человек, на обучение профессиям, востребованным на трынке труда, направлено 13 тыс. человек.

Сегодня, как и прежде, в приоритете – сохранение ориентиров по обеспечению достойного уровня заработной платы на предприятиях и в организациях в реальном секторе экономики, предоставление социальных гарантий и безопасных условий труда.

Не раз говорил, что наш регион нуждается в квалифицированных кадрах. Поддержка молодых специалистов, обладающих новыми востребованными компетенциями, также предусмотрена в соглашении в разделе о развитии системы профессионального образования и молодежной политики.

Благодарю тех работодателей, которые прислушиваются и учитывают мнение профсоюзов, ведут конструктивный диалог и выполняют прописанные в соглашении обязательства и гарантии. Это, несомненно, положительно скажется на благополучии жителей нашего региона, — говорится в сообщении.