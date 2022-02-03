По состоянию на 07.00 осадки наблюдаются в 38 районах области.

Движение на федеральных и региональных автодорогах открыто.

За прошедшие сутки к расчистке автодорог области привлечено 1115 единиц техники.

На федеральных автомобильных дорогах – 310 единиц техники,

на региональных – 336 единицы техники, на муниципальных — 469 единиц техники.

Под особым контролем дороги к сельским населенным пунктам, где возможны переметы. В таких случаях техника должна отправляться незамедлительно, в том числе тяжёлая.

В связи с повышением температуры воздуха участились случаи схода льда и снега с крыш. Госжилинспенкции поручено контролировать состояние кровель совместно с ответственными структурами администраций.