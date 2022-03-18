Сегодня, 18 марта, председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин побывал на предприятии Группы компаний «Рубеж», которое специализируется на производстве противопожарных и охранных сигнализаций.

Продукция предприятия востребована и пользуется спросом не только в России, но и в странах СНГ. Их системы устанавливают в жилых комплексах, гостиницах, спортивных объектах и промышленных предприятиях, в том числе на атомных электростанциях.

Напомним, в рамках модернизации производства на предприятии заработал новый цех, оснащенный новейшим роботизированным оборудованием. Производство выстроено по принципу безотходности и экологичности.

—Пообщался с руководством компании. В планах у предприятия не только продолжать полноценную работу, но и наращивать объемы производства. Стоит отметить, что только по итогам прошлого года объем реализованной продукции увеличился на 28,4%.

В компании также заверили, что способны выполнить задачу по импортозамещению и полностью обеспечить своей продукцией российский рынок после ухода иностранных организаций, — рассказал он.