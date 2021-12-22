Два объекта культурного наследия регионального значения получили зоны охраны. Об этом сегодня, 22 декабря, сообщил председатель правительства области Роман Бусаргин.

Речь о «Здании училища городского начального» 1908 года постройки и «Дома жилого» 1890 года.

-Благодаря установленным границам охранной зоны и зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, режиму использования земель на участках можно осуществлять регламентированное строительство, реконструкцию и благоустройство, — написал Бусаргин.