В Саратове планируется открытие нового производства, которое даст городу около 1000 новых технологичных рабочих мест.

Инвестиционный проект реализует компания «БТК Групп», которая работает на рынке с 2007 года. Крупнейший в России холдинг владеет 13 швейными фабриками на территории нашей страны и стран СНГ.

Предприятие специализируется на производстве обмундирования, профессиональной форменной и специальной, а также повседневной одежды.

В Саратове на базе «НПП «Контакт» предприятие планирует открыть еще одну фабрику по производству текстиля. В настоящее время компания ведет набор швей с опытом работы на промышленном оборудовании, а также их учеников. Для сотрудников, не имеющих опыта работы, предприятие обеспечивает обучение, на время которого будет выплачиваться стипендия.

Компания обеспечивает официальное трудоустройство с рабочим графиком 5/2 с комфортными условиями труда на современном и чистом производстве, стабильную заработную плату, ежемесячные и годовые премии и бесплатное питание. Записаться на собеседование можно по телефону: 8 (800) 1000 864.

Реализация такого важного для города и региона в целом проекта стала возможной благодаря поддержке Председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина. Именно он предложил руководителям холдинга рассмотреть для открытия новой фабрики территорию Саратовской области. В планах Правительства области – продолжить развитие рабочих специальностей в колледжах и техникумах региона.