Провел встречу с представителями крупных саратовских и федеральных торговых сетей. Обсудили текущую ситуацию, связанную с введением санкций.

В сетевых магазинах региона уже обеспечен запас товаров на 1,5-2 месяца. В том числе речь идет о позициях, на которые сейчас наблюдается повышенный спрос. Предприниматели согласны, что допускать необоснованный рост цен на продукты недопустимо.

Призвал представителей торговых сетей не замыкаться в себе и незамедлительно сообщать о возможных проблемах с поставщиками, которые решили обогатиться в текущей ситуации. Правительство региона будет оказывать бизнесу всю необходимую поддержку.

Торговля — одна из ключевых сфер экономики на данный момент. На федеральном уровне уже разработаны и обсуждаются новые меры поддержки для этой отрасли: налоговые льготы, льготное кредитование, мораторий на проведение проверок и другая помощь.