Работа по повышению доходного потенциала региона ведется на постоянной основе.

Состоялось очередное заседание межведомственной комиссии. Как всегда, на повестке – вывод налогоплательщиков из «теневого» сектора экономики, легализация заработной платы и выявление объектов недвижимого имущества, не вовлеченных в налоговый оборот.

С начала этого года заслушано 3044 налогоплательщика с низкой налоговой нагрузкой. По результатам проверок дополнительные поступления от этих мероприятий составили 154,9 млн рублей. Рассмотрено 78873 должника по НДФЛ и имущественным налогам, вследствие чего удалось пополнить бюджет области еще на 564,6 млн рублей.

Продолжаются рейды по выявлению предприятий с признаками неформальной занятости. С начала года обнаружено 4371 такое предприятие. Положительные результаты работы комиссии подтверждены заключением трудовых договоров с 3926 работниками. Для детальной проработки в Госинспекцию по труду переданы материалы в отношении 1879 хозяйствующих субъектов.

На контроле также находится ситуация по обеспечению должного уровня оплаты труда сотрудников. Проведена работа с 12676 хозяйствующими субъектами, выплачивающими заработную плату ниже среднеотраслевого уровня. Взяты обязательства по повышению фонда оплаты труда на сумму 242,4 млн рублей.

В каждом муниципальном образовании осуществляется земельный контроль. Так был выявлен 371 земельный участок, используемый не по целевому назначению. 274 материала направлено в органы Росреестра и 125 – в налоговые органы. Обнаружено 1126 объектов капитального строительства с незарегистрированными правами собственности, на налоговый учет поставлено 276 из них.

В целом по результатам работы межведомственного взаимодействия с начала года в консолидированный бюджет области дополнительно поступило более 1 млрд рублей.