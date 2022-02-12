Сегодня посетил Краснокутский и Федоровский районы.

Провел рабочее совещание с руководителями муниципалитетов и главами поселений. Вместе обсудили приоритетные задачи по реализации региональных и государственных программ.

Органы местного самоуправления должны сопровождать проекты на всех стадиях. К контролю необходимо подключать общественность. Проведенные без задержек конкурсные процедуры и качественно подготовленная проектно-сметная документация — залог успешной реализации.

В вышеуказанных районах в текущем году по региональным проектам, которые инициировал председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин, отремонтируют по 2 школы и 2 детских сада. По программе развития первичного звена здравоохранения для местных лечебных учреждение закупят современное оборудование.

В Краснокутском районе запланирован ремонт крыши Дома культуры в селе Норки. На содержание местных дорог и их ремонт будет направлено 22,4 млн и 34,8 млн рублей соответственно. Еще 45,1 млн рублей пойдут на приведение в порядок проезжей части в сельских поселениях.

В районе благоустроят 4 общественные территории (пешеходная зона по улице Комсомольская, территория возле памятника павшим в Великой Отечественной войне односельчанам в селе Норки, территория возле ФОКа на улице Куховаренко, общественная территория в селе Верхний Еруслан).

Кроме того, начинается реализация проекта «Семнадцать космических зорь», который стал одним из победителей Всероссийского конкурса по формированию комфортной городской среды и получил грант в размере 50 млн рублей.

В рамках федерального проекта «Чистая вода» в Краснокутском районе в этом году также завершается строительство станции подготовки воды.

По федеральному проекту «Успех каждого ребенка» будет отремонтирован спортивный зал в школе села Лебедевка, по программе комплексного развития сельских территорий — приведут в порядок внутрипоселковую дорогу в селе Рекорд.

В Федоровском районе по программе «Культура Саратовской области» отремонтируют крышу в Доме культуры Мокроуса. На ремонт сельских дорог направят 34,3 млн рублей. Также запланировано устройство защитного слоя на участке дороги «Мокроус-Долина» протяженностью 6,3 км.

В рамках программы по формированию комфортной городской среды в Федоровском районе благоустроят дворовую территорию на улице Строительная и центральный парк райцентра. На территории Семеновского муниципального образования обустроят детские игровые площадки.

Местная администрация также направила заявку на участие в проекте «Чистая вода» на строительство единого водозабора для сел Еруслан, Долина и Михайловка. Задача перед органами местного самоуправления — разработать проектно-сметную документацию и получить положительное заключение государственной экспертизы.