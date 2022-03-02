В Саратове, Энгельсе и Балакове разработали программы развития дворового спорта. Здесь планируется создать 8 команд, сообщает председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

Ребята будут заниматься на площадках при школах, молодежных центрах и стадионах. Тренеры уже начали формировать команды по дворовому хоккею. В летний период подростки будут играть в футбол, чтобы не потерять спортивную форму.

В планах у министерства молодежной политики спорта создать команду по дворовому хоккею на базе ФОКа «Звездный» в областном центре. Тренировать ее будет чемпион турнира «Золотая шайба», воспитанник школы «Кристалл» Дмитрий Кичаев. Свои команды также организуют ХК «Кристалл» и его спортивная школа.

-Аналогичной работой по развитию дворового спорта должны заняться не только крупные муниципалитеты, но и остальные районы. Соответствующие задачи стоят перед органами местного самоуправления, которым необходимо провести инвентаризацию дворовых площадок и организовать на них работу тренеров, — добавил чиновник.