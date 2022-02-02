Сегодня посетил Питерский, Новоузенский и Александрово-Гайский районы.

На совещаниях обсудили с главами муниципалитетов и поселений основные задачи по реализации государственных и региональных программ.

На вышеуказанных территориях в 2022 году запланирована реализация множества проектов, в том числе с привлечением целевых и федеральных средств. Задачи остаются прежними — соблюдение всех сроков и обязательств. Графики и качество работ буду контролировать лично по каждому объекту.

В Александрово-Гайском районе по региональным программам, инициатором которых выступил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин, отремонтируют 2 школы и 2 детских сада. Также будет проведен текущий ремонт Дома культуры в селе Новоалександровка и ремонт кровли ДК в селе Луков Кордон.

Кроме того, местную детскую библиотеку, которая стала победителем конкурса на создание модельных библиотек, ожидает модернизация. Параллельно за счет муниципального бюджета там заменят окна, входную группу, обустроят санузлы и отмостки.

По программе формирования комфортной среды в Александрово-Гайском районе отремонтируют 1 двор и парк отдыха.

В Новоузенском районе в текущем году запланировано создание 2 центров естественно-научного и технологического направлений «Точка роста». В райцентре отремонтируют кровлю ДК. Порядка 13,5 млн рублей направят на ремонт местных дорог, 37 млн рублей — на приведение в нормативное состояние проезжей части в сельских поселениях.

За счет федеральных средств будет проведен ремонт 15 км дороги «Новоузенск-Основной». Общая стоимость работ составляет около 300 млн рублей.

Благоустройство в Новоузенске коснется 6 объектов: 2 дворовые территории и 4 общественных пространства (ул. Гражданкина, ул. Саратовская, городской парк, монтаж фонтана на городской площади). Также будет проведен ремонт асфальтобетонного покрытия около здания ДК в селе Куриловка.

В Питерском районе отремонтируют 2 школы и 2 детских сада. Проектно-сметная документация по объектам уже готова. Кроме того, в текущем году начнется строительство поликлиники.

Также будет проведен текущий ремонт ДК в поселке Нива, восстановлена кровля ДК в поселке Трудовик. На ремонт местных дорог направят 8,1 млн рублей, проезжей части в сельских поселениях — 46,3 млн рублей. В муниципалитете благоустроят общественно-деловой зону в райцентре. В центральном сквере там планируют создать пешеходную зону.