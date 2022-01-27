Вопрос повышения заработной платы остается одним из основных в повестке для Правительства области. По итогам января-ноября 2021 года показатель составил 36 034 рубля. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 9,5%. Об этом сегодня, 27 января, сообщил в своем телеграм-канале Роман Бусаргин.

Наиболее высокие темпы роста по итогам 11 месяцев 2021 года отмечаются в следующих сферах: «деятельность в области информации и связи» (+17,8%), «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (+15,9%), «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (+14,5%), «предоставление прочих видов услуг» (+13,9%), «строительство» (+13,7%), «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» (+13,6%), «обрабатывающие производства» (+12,9%).

Сразу по 8 видами деятельности уровень оплаты труда превышает среднеобластные показатели. Это «деятельность в области информации и связи» — 52 717 рублей, «добыча полезных ископаемых» — 51 700 рублей, «деятельность профессиональная, научная и техническая» — 49 735 рублей, «деятельность финансовая и страховая» — 49 651 рубль, «обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха» — 44 788 рублей, «транспортировка и хранение» — 41 515 рублей, «государственное управление и обеспечение военной безопасностью; социальное обеспечение» — 39 140 рублей, «обрабатывающие производства» — 36 968 рубля.