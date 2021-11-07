В рамках национального проекта в регионе завершены работы по капитальному ремонту сельских домов культуры.

В проекте участвовали дома культуры в с.Генеральское Энгельсского муниципального района, в с.Телковка Духовницкого муниципального района, в с.Нижняя Банновка Красноармейского района, в с.Карпёнка Краснокутского района и в с.Синенькие Саратовского муниципального района.

При проведении капитальных ремонтных работ была обновлена кровля, восстановлены фасады, входные группы, отремонтированы все помещения, заменены коммуникации, соблюдены все требования пожарной безопасности. Все работы выполнены качественно и в контрактные сроки.