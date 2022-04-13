В ситуации с полиграфкомбинатом Саратова самое важное – сохранение коллектива. Об этом сегодня, 13 апреля, заявил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

Сегодня провели совещание с участием руководства государственной инспекции труда, прокуратуры региона, представителями нового собственника и профсоюзной организации предприятия.

—Обсудили дальнейшую судьбу полиграфкомбината с учетом сложившейся экономической ситуации. Принципиальная позиция органов власти – организацию необходимо сохранить и обеспечить коллектив работой. Сейчас часть сотрудников выведена в режим простоя, т.е. им сохранено 2/3 заработной платы, — сказал Бусаргин.

По словам представителя собственника, они намерены развивать предприятие, формируют план модернизации производства.

—Однако пока это только планы, поэтому договорились, что к концу месяца они представят свой бизнес-план с прогнозами по объемам производства, уровню зарплат. Со своей стороны Правительство региона предложило рассмотреть вариант реализации комбината в областную собственность. Эту тему еще предстоит обсудить, — добавил он.

Министерству промышленности области Бусаргин поручил оказывать необходимую помощь руководству предприятия, если они действительно будут предпринимать меры по его развитию.

Также со стороны коллектива прозвучали просьбы, чтобы производственные площади были сохранены в корпусах на улице Чернышевского.