В Татищевском районе продолжается строительство автомобильного путепровода у ж/д перегона Курдюм. Об этом сегодня, 17 января, сообщил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

Активные работы на объекте возобновлены с 3 января и идут согласно графику, поэтому угрозы отставания от запланированных ранее сроков нет. 27 января должны поступить первые пролеты для демонтажа стальных конструкций.

—Как говорил ранее, этот объект очень важен не только для жителей населенного пункта, которые ждали его почти 25 лет, но и для всей дорожной инфраструктуры региона. Реализация проекта стала возможна благодаря поддержке Председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина и федеральному финансированию, — написал чиновник.